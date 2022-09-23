В дошкольных организациях на одного педагога приходится 25 детей - Аймагамбетов

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По 25 детей приходится на одного педагога в дошкольных организациях, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в СЦК.

"На сегодня в дошкольных организациях на одного педагога приходится 25 детей. Возможности качественного взаимодействия педагога с ребёнком, индивидуального подхода в связи с большой нагрузкой на одного воспитателя ограничены. В рамках поручения президента будет обновлена система аттестации педагогов дошкольных организаций, повышена их заработная плата и снижена рабочая нагрузка. Это предоставит педагогам дошкольных организаций возможность уделять больше внимания детям и повысит эффективность развивающих и обучающих мероприятий", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Сейчас реализуется пилотный проект в нескольких детских садах, апробируется система оплаты труда воспитателей. По результатам пилотного проекта будут представлены расчёты для увеличения зарплаты педагогов дошкольных организаций. Также внесут изменения в нормативные правовые акты.

Министр также пообещал, что будут приняты меры по обеспечению детей от двух до шести лет качественным дошкольным образованием.

"На сегодня, если считать от числа детей, стоящих в очереди, охват детей от двух до шести лет составляет 88 процентов, а от общего количества детей – 57,7 процентов. Для дальнейшего увеличения охвата местными исполнительными органами продолжится работа по вводу и открытию дошкольных организаций путем их строительства за счёт местного бюджета. Также сеть дошкольных организаций расширяется в рамках ГЧП и размещения госзаказа в частных дошкольных организациях. На сегодня Минпросвещения совместно с местными исполнительными органами реализуются планы ввода и открытия дошкольных организаций. Для повышения качества услуг дошкольных организаций нормативно усилены требования к размещению госзаказа в дошкольных организациях. Изменён механизм размещения госзаказа на подушевой формат и контроль оплаты по факту посещения детей", - сказал министр.

Проводится работа по подготовке стандарта аккредитации педагогических и других вузов, выпускающих будущих педагогов. Это необходимо для повышения качества подготовки педагогических кадров.

"Сейчас аккредитация вузов проводится по общим критериям. Планируется, что разработанный стандарт аккредитации педагогических вузов далее будет использоваться независимыми аккредитационными агентствами при проведении аккредитации образовательных программ вузов, где осуществляется подготовка будущих педагогов. Также министерством просвещения завершается работа по подготовке и принятию профессионального стандарта "Педагог". С учётом этого профстандарта будут разрабатываться и обновляться образовательные программы, процедуры сертификации и аттестации педагогов, содержание непрерывного профессионального развития, и будет строиться стратегия продвижения педагогических кадров по службе", - добавил он.

До утверждения профстандарта проведут широкое обсуждение с педагогами и другими заинтересованными сторонами. В результате профстандарт "Педагог" станет единым ориентиром траектории профессионального развития педагогов всех уровней образования.