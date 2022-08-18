В домах экс-президентов Кыргызстана откроют детские реабилитационные центры

Фото: mlsp.gov.kg

В Кыргызстане министерство труда намерено построить реабилитационные центры для детей и для этого используют дома бывших президентов страны, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на сайт ведомства.

"В Кыргызстане проживает порядка 200 тысяч кыргызстанцев с инвалидностью, из которых 35 тысяч — дети до 18 лет. При этом в стране имеются сложности с полноценным обеспечением всех граждан с инвалидностью реабилитационными услугами. Потому в зданиях домов бывших президентов КР Бакиева Курманбека Салиевича, расположенных по адресу: проспект Жибек Жолу, 519 и 521, и дома Алмазбека Шаршеновича Атамбаева, расположенного в селе Кой-Таш, переданных в государственную собственность, будут работать круглосуточные детские реабилитационные центры", — отметили в Минтруда Кыргызстана.

В этих центрах смогут получить лечение дети с инвалидностью, перенесшие болезни нервной системы, опорно-двигательного аппарата или органов чувств, а также имеющие психические и поведенческие расстройства. Маленькие пациенты будут восстанавливать физическое и психологическое здоровье.