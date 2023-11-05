В десятке сильнейших завершили юные казахстанские теннисисты чемпионат в Испании

В испанской Кордове прошёл юниорский командный чемпионат мира среди игроков до 16 лет. На своем дебютном первенстве мира казахстанская команда вошла в десятку сильнейших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Сначала юные казахстанские теннисисты заняли третье место в квартете "D", который после жеребьёвки на чемпионате сразу назвали "группой смерти". Силу соперников по группе подтверждает тот факт, что сегодня в матче за "золото" первенства недавние соперники казахстанцев —итальянцы сыграют с чехами.

На старте турнира казахстанцы в напряженной борьбе уступили чемпионам мира 2012 года сборной Италии 1:2, затем была повержена команда Южной Кореи 2:1, а в заключительной решающей игре наша команда в драматичном матче уступила шестикратным победителям Davis Cup Juniors Испании со счетом 1:2.

В поединках дополнительного турнира казахстанцы сначала обыграли Перу 2:0, а затем победили прошлогодних чемпионов мира бразильцев 2:1. Сегодня в финале дополнительного турнира Казахстан будет противостоять Аргентине.

Честь страны на первенстве мира защищали Амир Омарханов, Зангар Нурланулы, Дамир Жалгасбай, капитан команды Сергей Квак.