В День благодарности астанчане возложили цветы к мемориалу в честь медработников

Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

Сегодня в Линейном парке столицы состоялась церемония возложения цветов к мемориалу "Алтын жүрек", возведённому в знак признательности медицинским работникам Казахстана, внёсшим большой вклад в борьбу с коронавирусом, передаёт BaigeNews.kz.

Возложив цветы к мемориалу, заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Берик Кайкенов обратился с речью к присутствующим.

"Сегодня принято вспоминать с благодарностью людей. Сегодня мы вспоминаем наших коллег, которые боролись с вирусом Covid-19, которые в этой борьбе пожертвовали своими жизнями. В каждом коллективе есть такие медработники, которые отдали свои жизни, чтобы спасти других граждан", - сказал он.

Среди присутствующих были студенты медицинского университета Астаны, которые тоже возложили цветы. Здесь же стартовала акция "Дәрігерлерге мың алғыс!", направленная на то, чтобы выразить благодарность за героический труд врачей.

Фото Артёма Чурсинова.