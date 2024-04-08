В ДЧС назвали дату прихода большой воды в Петропавловск

Перелив на Сергеевском водохранилище составляет 415 сантиметров, передаёт BaigeNews.kz.

О ситуации в Северо-Казахстанской области в Республиканском информационном штабе рассказал заместитель начальника регионального ДЧС Мурат Кангужинов. В регионе, по его словам, покрытыми снегом остаются от 38% до 50% территорий. Сохраняется угроза для 262 населенных пунктов. Подтопленными остаются 13 домов из 40, а также 111 придомовых территорий. Эвакуировано 244 человека, домой возвратились 44 человека.

"Наполняемость Сергеевского водохранилища - 180%. Заторов по пойме реки Есиль не наблюдается. Перелив на водохранилище составляет 415 сантиметров. Это впервые в истории. Для сведения, в 2017 году, когда был зафиксирован самый большой уровень, перелив составлял 338 сантиметров. Это создает угрозу подтопления трем районам и городу Петропавловск. В зону подтопления попадает 845 жилых домов и 5 тысяч дач. Ожидаемый приход большой воды до областного центра с 12 апреля, пик приходится на 23 апреля", - рассказал Мурат Кангужинов.

Ранее сообщалось, в Республиканском информационном штабе рассказали о ситуации в Акмолинской области. Больше 520 эвакуированных жителей там уже вернулись в свои дома. Спасателям удалось предотвратить подтопление двух тысяч домов в 25 населенных пунктах.