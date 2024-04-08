Свыше 520 эвакуированных жителей Акмолинской области вернулись в свои дома

Подтопление двух тысяч домов в 25 населенных пунктах помогли предотвратить оперативные мероприятия, рассказал руководитель отдела мобилизационной подготовки акимата Акмолинской области Марат Оспанов. Данные спикер привел в Республиканском информационном штабе. Обошлось и без падежа скота, из опасных зон эвакуировали свыше 18 тысяч голов скота, передаёт BaigeNews.kz.

"В пяти районах области сейчас паводковая ситуация стабилизировалась. Пиковые показатели пройдены. Это в городе Степногорск, в районе Биржан сал, а также Аккольском, Ерейментауском и Егиндыкольском районах", - отметил Марат Оспанов.

Однако в Есильском, Жаркаинском и Шортандинском районах ситуация по-прежнему напряженная, рассказал спикер. Риски сохраняются при движении рек Жабай и Колутон в Атбасарском, Сандыктауском и Астраханском районах. Возведенные обвалования протяженностью 32 километра и укрепленная береговая линия водных объектов в 18 километров должна защитить населенные пункты.