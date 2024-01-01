В честь Нового года астанчане пробежали 2024 метра

В Астане прошёл новогодний массовый праздничный забег, в котором приняли участие свыше 1000 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Любой желающий мог показать свои силы в забеге, дистанция которого составляла 2024 метра, что олицетворяет собой приближающийся год. Перед началом мероприятия для участников провели небольшую зарядку, первой тысяче конкурсантов выдали нагрудные номерки.

Стартовало событие с Ботанического сада, со стороны улицы Ақмешіт. Ну а финишем для любителей спорта стала главная ёлка на ЭКСПО.

Первой тысяче конкурсантов, финишировавших в состязании, вручили символичные медали за участие.

Кроме того, в рамках мероприятия среди участников была проведена лотерея, по результатам которой пять человек выиграли велосипеды.

Эмоциями от забега поделился один из конкурсантов.

"Для меня было впервые провести праздничный вечер таким образом, и я остался доволен. Я получил отличный заряд бодрости, с которым буду встречать Новый год. Приятно, что и погода сегодня стала более теплой. Это делает вечер еще более незабываемым и замечательным", - сказал участник забега Бауржан Усембаев.

Молодой человек пояснил, что он не профессиональный спортсмен, но рад видеть, что все больше людей приобщаются к здоровому образу жизни.

До 02:00 на городской площади, у монумента "Қазақ елі", на площадке ЭКСПО были праздничные концерты "Жаңа жыл түні" для жителей и гостей столицы. В мероприятии примут участие звезды отечественной эстрады, такие как Qanay, Али Окапов, Ayree, Маржан Арапбаева, Ильхан Ихсан, Кенжебек Жанабилов, Диана Исмаил, Аука, Еркеш Хасенов, Серик Ибрагимов, Алишер Каримов, группа "Килиманджаро", Алмас Кишкенбаев, Бейбит Корган и другие.