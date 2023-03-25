В час Земли в Казахстане отключится подсветка более 3000 объектов

Фото: dvorecmemorial.ru

От Статуи Христа в Рио-де-Жанейро до Биг Бэна в Лондоне. Сегодня на тысячах архитектурных объектах и зданиях по всему миру ровно на один час отключат подсветку. Международную акцию "Час земли" в 14 раз поддержат и в Казахстане, в том числе и в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар-24".

В частности, сегодня в 20:30 по времени Астаны погаснет подсветка на здании Казмедиа, откуда идет вещание некоторых республиканских каналов.

Сегодня целый ряд зданий и объектов по всей стране погрузятся во тьму: ровно в 20:30 декоративную подсветку отключат на более чем 3000 объектов. Цель акции "Час Земли" — привлечь внимание людей к бережному отношению к природе и разумному потреблению ресурсов планеты.

В столице погаснет подсветка Байтерека, Триумфальной арки, Астана Оперы.

Не станет исключением и Казмедиа центр, откуда идет вещание нескольких республиканских каналов. Ранее акцию поддерживали только крупные города страны, и вот третий год подряд к ней присоединяются все регионы.

"В Казахстане данная акция, как Час Земли проводится уже 14-ый раз. В мире она проводится 16-ый раз. По Астане крупные объекты такие, как Хан-Шатыр, Байтерек, это Сфера Нур-алем, это мосты вокруг, это музеи и театры нашего города - они отключат внешнюю подсветку в поддержку экологии, чтобы каждый гражданин, каждый горожанин увидел и получил призыв к тому, чтобы он мог задуматься о том, что он частичка этой природы", — говорит исполнительный директор ассоциации экологических организаций Казахстана Илья Сухоносенко.

Экологи отмечают, безусловно, часовое отключение подсветки не способно глобальное повлиять на проблему изменения климата. Но сама идея — это возможность задуматься о роли каждого в сохранении экологического баланса.

Ежегодно миллионы людей по всему миру на час выключают свет и электроприборы в своих домах. Подсветку отключают на тысячах архитектурных объектах: таких как Статуя Христа в Рио-де Жанейро, Эйфелева башня в Париже, Биг-Бен в Лондоне.