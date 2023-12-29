Усиление ветра: синоптики рассказали о погоде на новогодние праздники

Синоптики рассказали какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня, с 30 декабря 2023 года по 1 января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

В заключительные дни уходящего года на большей части страны сохраняется оттепель.

Циклон из районов Атлантики вызовет осадки, в виде мокрого снега и дождя, образование гололедных явлений и усиление ветра с метелью.