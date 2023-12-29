Усиление ветра: синоптики рассказали о погоде на новогодние праздники
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Синоптики рассказали какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня, с 30 декабря 2023 года по 1 января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
В заключительные дни уходящего года на большей части страны сохраняется оттепель.
Циклон из районов Атлантики вызовет осадки, в виде мокрого снега и дождя, образование гололедных явлений и усиление ветра с метелью.
"Температура воздуха прогнозируется: ночью на севере колебание от 5-15 до 0-5 мороза, в центре повышение от 5-15 до 0-5 мороза, на юге от 3-11 до 0-5 мороза, преобладающая температура на западе 3 мороза-2 тепла, на востоке 0-10 мороза, на юго-востоке 2-10, в горных районах 12-17 мороза, дневные температуры в северной половине республики составит 5 мороза-2 тепла, в южной половине 2-7 тепла, в горных районах 0-5 мороза", - сообщили в Казгидромет.
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