В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на западе республики сильный дождь. По республике ожидаются на западе, северо-западе, юге, юго-востоке — порывистый ветер, на западе, севере, северо-западе, востоке, в центре – туман, передаёт BaigeNews.kz.

В центре, на востоке, юге Кызылординской, на юге области Улытау сохраняется, на юге Карагандинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской, Туркестанской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Штормовое предупреждение объявлено в столице и 10 регионах страны.

В Астане 18 сентября ночью и утром ожидается туман.

Ночью на большей части, днем на северо-западе, северо-востоке, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на северо-западе, северо-востоке области 15-20 метров в секунду.

Днём на востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. На юге, западе, востоке области гроза. Ветер северо-восточный, северный днём при грозе 15-20 метров в секунду. В Атырау 18 сентября ожидается гроза.

Днём на западе, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман.

18 сентября ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус.

В центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 18-20 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, юге, востоке области ожидается туман. В Кокшетау днём ожидается гроза.

Утром и днем на западе, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный переходом на северо-восточный при грозе порывы 15- 20 метров в секунду. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, в центре ожидается туман. 18 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.