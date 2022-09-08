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В большинстве регионов Казахстана количество случаев COVID-19 не превышает 40
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на седьмое сентября в Казахстане сообщила Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.
За минувшие сутки в стране зарегистрированы 321 новый случай инфицирования коронавирусом. Больше всего в столице - 59. В осотальных регионах максимальное число заразившихся - 40 человек. Всего в стране подтверждено 1 390 908 случаев, из них седьмого сентября:
- в городе Нур-Султан – 59,
- в городе Алматы – 31,
- в городе Шымкент – 1,
- в Акмолинской области – 39,
- в Актюбинской области – 6,
- в Алматинской области – 0,
- в Жетысуской области - 3,
- в Атырауской области – 7,
- в ВКО – 8,
- в Абайской области - 4,
- в Жамбылской области – 4,
- в ЗКО – 37,
- в Карагандинской области – 40,
- в Улытауской области - 3,
- в Костанайской области – 30,
- в Кызылординской области – 1,
- в Мангистауской области – 9,
- в Павлодарской области – 16,
- в СКО – 22,
- в Туркестанской области – 1.
Выздоровели за сутки от коронавирусной инфекции в Казахстане 459 человек.
По данным минздрава, восьмого сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 419 человек (–16 159+ и 260 КВИ-), из них в стационарах находится – 358 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 061 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 15 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.
Накануне в Казахстане было зарегистрировано 324 заразившихся коронавирусом.
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