В большинстве регионов Казахстана количество случаев COVID-19 не превышает 40

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на седьмое сентября в Казахстане сообщила Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

За минувшие сутки в стране зарегистрированы 321 новый случай инфицирования коронавирусом. Больше всего в столице - 59. В осотальных регионах максимальное число заразившихся - 40 человек. Всего в стране подтверждено 1 390 908 случаев, из них седьмого сентября:

в городе Нур-Султан – 59,

в городе Алматы – 31,

в городе Шымкент – 1,

в Акмолинской области – 39,

в Актюбинской области – 6,

в Алматинской области – 0,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 8,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 37,

в Карагандинской области – 40,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области – 30,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 9,

в Павлодарской области – 16,

в СКО – 22,

в Туркестанской области – 1.

Выздоровели за сутки от коронавирусной инфекции в Казахстане 459 человек.

По данным минздрава, восьмого сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 419 человек (–16 159+ и 260 КВИ-), из них в стационарах находится – 358 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 061 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 15 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Накануне в Казахстане было зарегистрировано 324 заразившихся коронавирусом.