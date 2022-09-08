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  • В большинстве регионов Казахстана количество случаев COVID-19 не превышает 40
BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:44
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Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

В большинстве регионов Казахстана количество случаев COVID-19 не превышает 40

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на седьмое сентября в Казахстане сообщила Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

За минувшие сутки в стране зарегистрированы 321 новый случай инфицирования коронавирусом. Больше всего в столице - 59. В осотальных регионах максимальное число заразившихся - 40 человек. Всего в стране подтверждено 1 390 908 случаев, из них седьмого сентября:

  • в городе Нур-Султан – 59,
  • в городе Алматы – 31,
  • в городе Шымкент – 1,
  • в Акмолинской области – 39,
  • в Актюбинской области – 6,
  • в Алматинской области – 0,
  • в Жетысуской области - 3,
  • в Атырауской области – 7,
  • в ВКО – 8,
  • в Абайской области - 4,
  • в Жамбылской области – 4,
  • в ЗКО – 37,
  • в Карагандинской области – 40,
  • в Улытауской области - 3,
  • в Костанайской области – 30,
  • в Кызылординской области – 1,
  • в Мангистауской области – 9,
  • в Павлодарской области – 16,
  • в СКО – 22,
  • в Туркестанской области – 1.

Выздоровели за сутки от коронавирусной инфекции в Казахстане 459 человек. 

По данным минздрава, восьмого сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 419 человек (–16 159+ и 260 КВИ-), из них в стационарах находится – 358 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 061 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 15 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Накануне в Казахстане было зарегистрировано 324 заразившихся коронавирусом.

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#статистика #коронавирус #МВК
Сегодня, 08:44
149
Журналист

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