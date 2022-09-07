В регионах резко увеличилось число заразившихся COVID-19

Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста в Казахстане на шестое ентября рассказали в МВК по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

По данным комиссии, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 324 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом значительный рост зарегистрирован в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Всего в стране подтверждено 1 390 587 случаев, из них шестого сентября: