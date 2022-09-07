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BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:36
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Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

В регионах резко увеличилось число заразившихся COVID-19

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста в Казахстане на шестое ентября рассказали в МВК по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

По данным комиссии, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 324 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом значительный рост зарегистрирован в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Всего в стране подтверждено 1 390 587 случаев, из них шестого сентября:

  • в городе Нур-Султан – 62,
  • в городе Алматы – 29,
  • в городе Шымкент – 2,
  • в Акмолинской области – 27,
  • в Актюбинской области – 11,
  • в Алматинской области – 0,
  • в Жетысуской области - 3,
  • в Атырауской области – 8,
  • в ВКО – 12,
  • в Абайской области - 9,
  • в Жамбылской области – 3,
  • в ЗКО – 20,
  • в Карагандинской области – 40,
  • в Улытауской области - 5,
  • в Костанайской области – 39,
  • в Кызылординской области – 2,
  • в Мангистауской области – 11,
  • в Павлодарской области – 12,
  • в СКО – 26,
  • в Туркестанской области – 3.
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#статистика #МВК #коронавирус
Сегодня, 08:36
149
Журналист

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