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aif.ru Сегодня, 14:42
110
Сегодня, 14:42
110
Фото: aif.ru

В Белгородской области упал самолёт минобороны

Самолёт министерства обороны упал в Белгородской области, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Телеграм-канале.

"В Валуйском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС", - написал глава региона.

Причина ЧП выясняется.

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#Белгородская область #самолет #Минобороны
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:42
110
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