В "Барысе" назвали "виновников" неудачного сезона в КХЛ

Фото: hcbarys.kz

Агент главного тренера "Барыса" Андрея Скабелки Шуми Бабаев, в недавнем прошлом работавший генеральным менеджером сборной Казахстана, объяснил в интервью Betonmobile.ru, почему казахстанская команда находится за пределами зоны плей-офф в Восточной конференции КХЛ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

"Думаю, "Барыс" испытывает психологические проблемы. В команде много молодых казахстанцев, которые в таком режиме никогда ранее не играли, они пока не готовы к этому ментально. Например, после побед над сильным соперником, "Барыс" зачастую теряет очки в матче с куда более слабым коллективом, потому что молодежь, возможно, переоценивает свои силы, не понимает, что в следующей игре нужно выступить еще лучше", — сказал Бабаев.

В то же время он считает, что эти сложности не носят кардинальный характер, и всё можно исправить.