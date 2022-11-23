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hcbarys.kz Сегодня, 08:25
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Сегодня, 08:25
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Фото: hcbarys.kz

В "Барысе" назвали "виновников" неудачного сезона в КХЛ

Агент главного тренера "Барыса" Андрея Скабелки Шуми Бабаев, в недавнем прошлом работавший генеральным менеджером сборной Казахстана, объяснил в интервью Betonmobile.ru, почему казахстанская команда находится за пределами зоны плей-офф в Восточной конференции КХЛ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

"Думаю, "Барыс" испытывает психологические проблемы. В команде много молодых казахстанцев, которые в таком режиме никогда ранее не играли, они пока не готовы к этому ментально. Например, после побед над сильным соперником, "Барыс" зачастую теряет очки в матче с куда более слабым коллективом, потому что молодежь, возможно, переоценивает свои силы, не понимает, что в следующей игре нужно выступить еще лучше", — сказал Бабаев. 

В то же время он считает, что эти сложности не носят кардинальный характер, и всё можно исправить.

"Но если они сохранятся до конца декабря, то это уже будет звоночком. Так что нужно проявить терпение и дождаться результата, тем более, мы видим, что авторитетов у "Барыса" нет, зато есть недонастрой на тех, кого команда просто обязана обыгрывать. А это чистая психология. Но такие ошибки свойственны молодости, поэтому сейчас рано в кого-то бросать камни", — отметил он. 

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#хоккей #Барыс #КХЛ
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:25
164
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