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astanatv.kz Сегодня, 07:05
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Сегодня, 07:05
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Фото: astanatv.kz

В балхашский приют для собак и кошек подкинули человека

В балхашский приют для собак и кошек подкинули пожилого мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Дядя Саша Матюхин был без денег и документов, истощённый и полуслепой. Зоозащитники центра "Человек и питомец" приняли бездомного пенсионера без разговоров. Оказалось, он много лет отработал на зимовке скотником, затем в Балхаше сторожем на автостоянках. Потом автостоянку владелец решил закрыть.

"Закрывает автостоянку, хочет там открыть автодело. Потом поехали в город, и он возле вашего приюта остановился, вещи выкинул и всё", — рассказал пенсионер. 

Глава центра "Человек и питомец" Анастасия Септ привела пенсионера в порядок, помогла восстановить документы. И главное, пожилой мужчина впервые за много лет попал к врачу.

"Им были утеряны документы и пенсионная карточка. Так же мы прошли обследование медицинское. Оно показало, что у дяди Саши туберкулёз лёгких, закрытая форма, и его направляют в тубдиспансер Темиртау", — рассказала руководитель ОО "Человек и питомец" Анастасия Септ. 

В полиции отметили, что документы пенсионеру делают в ускоренном режиме. После лечения пенсионер отправиться жить в дом престарелых.

"Претензий ни к кому не имеет. Установлено, что у него нет при себе документов. Сотрудниками миграционной службы города Балхаш он документирован. В настоящее время помещён в центр временной адаптации и реабилитации. После получения документов направлен в больницу", — сказал пресс-секретарь ДП Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

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Сегодня, 07:05
244
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