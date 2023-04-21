В балхашский приют для собак и кошек подкинули человека

Фото: astanatv.kz

В балхашский приют для собак и кошек подкинули пожилого мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Дядя Саша Матюхин был без денег и документов, истощённый и полуслепой. Зоозащитники центра "Человек и питомец" приняли бездомного пенсионера без разговоров. Оказалось, он много лет отработал на зимовке скотником, затем в Балхаше сторожем на автостоянках. Потом автостоянку владелец решил закрыть.

"Закрывает автостоянку, хочет там открыть автодело. Потом поехали в город, и он возле вашего приюта остановился, вещи выкинул и всё", — рассказал пенсионер.

Глава центра "Человек и питомец" Анастасия Септ привела пенсионера в порядок, помогла восстановить документы. И главное, пожилой мужчина впервые за много лет попал к врачу.

"Им были утеряны документы и пенсионная карточка. Так же мы прошли обследование медицинское. Оно показало, что у дяди Саши туберкулёз лёгких, закрытая форма, и его направляют в тубдиспансер Темиртау", — рассказала руководитель ОО "Человек и питомец" Анастасия Септ.

В полиции отметили, что документы пенсионеру делают в ускоренном режиме. После лечения пенсионер отправиться жить в дом престарелых.