В Азербайджане предотвратили нападение на посольство Израиля

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала мужчину, который, по данным следствия, планировал нападение на посольство Израиля в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Ynet.

"Силы безопасности Азербайджана (…) в прошлом месяце сорвали теракт против посольства Израиля", — говорится в публикации.

Уточняется, что мужчина иранского происхождения был вооружён и пытался ворваться в посольство. Сотрудникам службы госбезопасности Азербайджана удалочь задержать и обезоружить злоумышленника. Подозреваемого арестовали на четыре месяца.

Издание отмечает, что в стране это не первый арест после попытки нанести ущерб посольству Израиля в Баку. Четыре месяца назад по подозрению в планировании нападения на посольство был арестован гражданин Афганистана.