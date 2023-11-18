В Азербайджане предотвратили нападение на посольство Израиля
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Служба государственной безопасности Азербайджана задержала мужчину, который, по данным следствия, планировал нападение на посольство Израиля в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Ynet.
"Силы безопасности Азербайджана (…) в прошлом месяце сорвали теракт против посольства Израиля", — говорится в публикации.
Уточняется, что мужчина иранского происхождения был вооружён и пытался ворваться в посольство. Сотрудникам службы госбезопасности Азербайджана удалочь задержать и обезоружить злоумышленника. Подозреваемого арестовали на четыре месяца.
Издание отмечает, что в стране это не первый арест после попытки нанести ущерб посольству Израиля в Баку. Четыре месяца назад по подозрению в планировании нападения на посольство был арестован гражданин Афганистана.
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