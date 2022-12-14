В Атырау за фальсификацию осужден экс-полицейский

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В Атырау осужден бывший инспектор батальона патрульной полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда.

Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, фальсификации доказательств по делам об административных правонарушениях.

Будучи сотрудником полиции, обвиняемый по просьбе знакомого И. фальсифицировал доказательства по административному делу. Он указал, что под управлением И. находилась автомашина марки Toyota Highlander с регистрационным номером 060 вместо автомашины марки Toyota Highlander с номером KP0, зарегистрированной в Грузии и находившейся на штрафстоянке за неуплату штрафа в размере более двух миллионов тенге по 108 административным правонарушениям. Тем самым, обвиняемый помог И. избежать уплаты штрафа.

Подсудимый признал вину, не оспаривал собранные по делу доказательства, квалификации деяния и просил заключить процессуальное соглашение о признании вины.

В ходе судебного следствия с участием прокурора, подсудимого и его защитника заключено процессуальное соглашение о признании вины.

Экс-полицейскому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года шесть месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Также подсудимый лишён специального звания лейтенанта полиции.

Приговор суда не вступил в законную силу.