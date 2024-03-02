В Атырау владелец супермаркета слил весь алкоголь в раковину
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В Атырау наградили руководителя супермаркета Меиримбека Калишанова, который отказался продавать алкогольную продукцию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По словам индивидуального предпринимателя, продавать алкоголь он решил из моральных убеждений. Многие клиенты поддержали его решение.
"Отказавшись от продажи алкогольной продукции в своем магазине, я сообщил об этом участковому инспектору. Надеюсь, это станет примером для других. Призываю и других предпринимателей работать в этом направлении", — сказал руководитель супермаркета Меиримбек Калишанов.
Начальник департамента полиции Нурхат Уразбаев Атырауской области поблагодарил предпринимателя. Он отметил, что правонарушения и преступления часто происходят в состоянии алкогольного опьянения, а управление автомобилем в пьяном виде влечет за собой серьезные последствия.
"Даже если ваша гражданская позиция сегодня подобна капле в море, она является примером для других. Считаю, что вы внесли свой вклад в профилактику преступлений", — сказал Уразбаев, обращаясь к предпринимателю.
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