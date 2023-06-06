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  • Полностью от алкоголя отказались жители села в Кызылординской области
pixabay.com Сегодня, 16:36
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Сегодня, 16:36
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Фото: pixabay.com

Полностью от алкоголя отказались жители села в Кызылординской области

Жители села Озгент Жанакорганского района Кызылординской области полностью отказались от алкоголя. Спиртные напитки в ауле не продаются, семейные праздники и тои тоже обходится без них.  Почему сельчане пришли к такому решению, узнавала корреспондент BaigeNews.kz.

Село Озгент один из отдаленных аулов Жанакорганского района. Несмотря на это жизнь здесь кипит. Ежегодно уделяется большое внимание развитию инфраструктуры, улучшается социальное состояние жителей. В основном сельчане занимаются животноводством, производят и продают молочные изделия. В целом сейчас здесь проживают около двух тысяч человек. Среди молодежи много опытных и профессиональных наездников, чемпионов по кокпару. Национальными видами игр увлекаются и подрастающее поколение. С 2017 года жители Озгента полностью отказались от алкоголя, благодаря этому снизилась преступность. Люди стали более сплоченными и дружелюбными.

Идею отказаться от горячительных напитков предложили аксакалы аула, их инициативу поддержали молодежь. 80-летний Сулеймен Жакудаев родился и всю жизнь прожил в селе Озгент. Пожилой человек не скрывает, что во многом причиной распада семьи является алкоголь.

"Последние годы в нашем селе увеличились показатели развода. Мужчины выпивают, поднимают руку на женщин, обижают детей. К тому же, пьяный человек часто идет на преступление. Поэтому аксакалы аула решили взять инициативу в свои руки. Уже более пяти лет в нашем селе не продаются спиртные напитки. Семейные праздники, тои и юбилеи проводятся без алкоголя. Сельчане уже привыкли, никто из района или города алкоголь не привозит", - говорит аксакал.

Сейчас в Озгенте несколько магазинов. Корреспондент BaigeNews.kz. зашел в один из них и поговорила с продавцом. 32-летняя предпринимательница Лаура рассказала, как изменилось их жизнь после отказа жителей от алкоголя.

"Как вы видите, на полках магазина спиртного нет. Никто из предпринимателей не продает, даже скрытно. Конечно, вначале мы боялись потерять клиентов, но сейчас проблем с торговлей не наблюдается.  Мужчины перестали выпрашивать в долг, никто ночью в окно не стучится. Сейчас мы не боимся отпускать детей на улицу. Еженедельно в ауле проходят несколько праздников. Из-за отсутствия спиртного на столе тои заканчиваются рано", - признается женщина.

"Сейчас в нашей области жители  нескольких аулов полностью отказались от алкоголя. Среди них наш Озгент. Действительно, жизнь в селе улучшилась. У молодежи большие спортивные достижения. Семьи стали крепче, скотокрадства и хулиганства стало меньше. Мы регулярно проводим благотворительные акции, сельчане активно принимают в них участие. Часто  беседуем с предпринимателями", - отметил аким аула Озгент Жанузак Мырзабаев.

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Журналист
Сегодня, 16:36
400
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