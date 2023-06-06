Полностью от алкоголя отказались жители села в Кызылординской области

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Жители села Озгент Жанакорганского района Кызылординской области полностью отказались от алкоголя. Спиртные напитки в ауле не продаются, семейные праздники и тои тоже обходится без них. Почему сельчане пришли к такому решению, узнавала корреспондент BaigeNews.kz.

Село Озгент один из отдаленных аулов Жанакорганского района. Несмотря на это жизнь здесь кипит. Ежегодно уделяется большое внимание развитию инфраструктуры, улучшается социальное состояние жителей. В основном сельчане занимаются животноводством, производят и продают молочные изделия. В целом сейчас здесь проживают около двух тысяч человек. Среди молодежи много опытных и профессиональных наездников, чемпионов по кокпару. Национальными видами игр увлекаются и подрастающее поколение. С 2017 года жители Озгента полностью отказались от алкоголя, благодаря этому снизилась преступность. Люди стали более сплоченными и дружелюбными.

Идею отказаться от горячительных напитков предложили аксакалы аула, их инициативу поддержали молодежь. 80-летний Сулеймен Жакудаев родился и всю жизнь прожил в селе Озгент. Пожилой человек не скрывает, что во многом причиной распада семьи является алкоголь.

"Последние годы в нашем селе увеличились показатели развода. Мужчины выпивают, поднимают руку на женщин, обижают детей. К тому же, пьяный человек часто идет на преступление. Поэтому аксакалы аула решили взять инициативу в свои руки. Уже более пяти лет в нашем селе не продаются спиртные напитки. Семейные праздники, тои и юбилеи проводятся без алкоголя. Сельчане уже привыкли, никто из района или города алкоголь не привозит", - говорит аксакал.

Сейчас в Озгенте несколько магазинов. Корреспондент BaigeNews.kz. зашел в один из них и поговорила с продавцом. 32-летняя предпринимательница Лаура рассказала, как изменилось их жизнь после отказа жителей от алкоголя.