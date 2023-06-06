- 17 млн тенге отобрали у жителя Костаная путём угроз 17:41 93
- Устроил стрельбу в центре города: гражданина Узбекистана осудили в Шымкенте 17:40 116
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 17:25 130
- Сбой "Казахтелекома": приложения казахстанских банков перестали работать 17:05 179
- Падение крыши в Балхаше: у пострадавшего сломаны позвонки 17:03 181
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 16:46 328
- Полностью от алкоголя отказались жители села в Кызылординской области 16:36 400
- Как распознать зависимость от алкоголя - советы врача-нарколога 16:35 301
- Невыносимая жара спадёт, но не везде: "Казгидромет" опубликовал прогноз на 3 дня 15:55 441
- Уволенный за выпивку на рабочем месте аким выиграл выборы в Павлодарской области 15:46 313
- Шесть автомобилей сгорели в пожаре в ЖК "Кристалл" в Астане - есть пострадавшие люди 15:46 356
- Дикому Арману продлили арест до 7 августа 15:35 259
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 15:20 713
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 14:47 569
- Драка, стрелки на брюках и внимательность: одноклассники Токаева рассказали, каким запомнили его в школе 14:33 453
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 14:17 727
- Водовод в Астане нужно построить в ближайшие 2-3 года - Алтай Кульгинов 14:04 683
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 13:59 498
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 13:48 891
- Почему в Казахстане подорожали капуста, морковь, лук и картофель 13:31 353
- Плотину прорвало в Украине. Тонны воды хлынули в Днепр 13:21 695
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 13:11 1358
- Нетрадиционная сексуальная ориентация - одна из причин разводов в cтране 12:59 734
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 12:50 354
- Телефон в рукоятке трости пытались пронести в колонию Костанайской области 12:15 409
- Задержаны люди, планировавшие госпереворот в Кыргызстане 12:10 509
- "Через 10 лет мы получим огромный пласт больных" - врач об электронных сигаретах 11:51 616
- Льготное дизтопливо раскрасят в разные цвета во избежание хищения - Минэнерго 11:44 589
- Дармен Садвакасов о финансировании шахмат и будущих шахматных звездах Казахстана 11:37 469
- Шестеро детей стали жертвами финпирамид в Казахстане 11:26 847
- Более 1000 человек утонули за последние три года в Казахстане 11:05 582
- СпецЦОНы в Казахстане временно приостановили работу 10:57 402
- Этническим казахам сделают упрощённый въезд в Казахстан 10:49 439
- Apple представила гарнитуру дополненной реальности 10:48 539
- Засуха ожидается в пяти регионах Казахстана из-за жары 10:33 426
- Прописаться по месту жительства теперь можно на Kaspi.kz 10:16 492
- Около 40 силовиков подозревают в пытках — Генеральная прокуратура 10:09 650
- Казахстан и Туркменистан возобновили авиасообщение после длительного перерыва из-за пандемии 09:48 408
- Микрокредиты: С 1 октября ставки будут снижены 09:00 743
- Вторая ракетка Казахстана разгромом стартовал на турнире в Германии 08:23 731
- Организатор сервиса элитных эскортниц задержана в Алматы 08:02 684
- Туристов в Египте обяжут платить выездной сбор 07:43 558
- Спасатели спустили с гор Алматы туриста со сломанной ногой 06:28 434
- 16 человек скончались от отравления сидром в России 05:38 802
- В WhatsApp появится новая функция 04:56 835
- Кортеж грубо нарушил ПДД в Шымкенте. Оштрафованы 17 владельцев авто 03:33 674
- Иностранец 27 раз нарушил ПДД в Астане 02:04 654
- Аэропорты Казахстана могут спровоцировать рост цен на билеты 01:17 822
- Сильный ветер снёс крышу жилого дома в Балхаше 00:02 545
- В Караганде задержали замначальника отдела полиции 05.06.2023 621
- Мухамедиулы принудили переписать отель "Дипломат" - комментарий Антикора 05.06.2023 1340
- Тренера по карате подозревают в избиении детей в детсаду в Алматинской области 05.06.2023 667
- Вызовы и угрозы безопасности государств – членов ОДКБ обсудят в Минске 05.06.2023 636
- Как поддерживать организм в тонусе летом, рассказали казахстанские врачи 05.06.2023 671
- Беременные мужчины и диагнозы по Google – продолжение истории со скандальной клиникой в Щучинске 05.06.2023 1539
- Казахстанские учёные разрабатывают новую вакцину от аллергии 05.06.2023 650
- Операция "Жусан": в Казахстан вернули женщину и четырёх детей 05.06.2023 801
- Иностранцем оказался мужчина, похитивший восьмилетнюю девочку в Каскелене 05.06.2023 1015
- Тонувшего студента вытащили из воды полицейские в Кызылординской области 05.06.2023 627
- На 23 млн тенге оштрафовали подрядчиков в Жамбылской области 05.06.2023 805
- Мужчина пытался похитить девочку в Каскелене 05.06.2023 1146
- МИД не подтвердил информацию о приговоре казахстанцу, вступившему в ЧВК "Вагнер" 05.06.2023 661
- Токаев рассказал, на что делать акцент при создании казахстанских фильмов 05.06.2023 828
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1145
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 871
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1034
- Конфликт из-за домбры в самолёте - депутаты мажилиса требуют объяснений 05.06.2023 666
- Глава государства поручил усилить защиту прав казахстанцев 05.06.2023 835
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 527
- Толкнул и обматерил: иностранка пострадала от действий полицейского в Алматы 05.06.2023 838
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 1002
- Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры 05.06.2023 794
- В некоторых сёлах Казахстана население больше, чем в городах - МНЭ 05.06.2023 772
- Житель Туркестанской области отрубил сельчанину голову и руки 05.06.2023 6297
- Канье Уэст и его новая жена шокировали публику своими нарядами 05.06.2023 899
- Доступ к сайту "Kyzdar.Net" ежедневно блокируется в Казахстане 05.06.2023 1056
- Опасную инфекцию выявили у четырёхлетнего ребёнка в ЗКО 05.06.2023 865
- Расследования будущего: В Казахстане начали применять системы биометрической аутентификации 05.06.2023 884
- Новый рейс в Анталью запустили из Астаны 05.06.2023 815
- Более 16 миллионов тенге похитили сотрудники спортшколы в Жетысу - АФМ 05.06.2023 887
- LOADING...
Полностью от алкоголя отказались жители села в Кызылординской области
Жители села Озгент Жанакорганского района Кызылординской области полностью отказались от алкоголя. Спиртные напитки в ауле не продаются, семейные праздники и тои тоже обходится без них. Почему сельчане пришли к такому решению, узнавала корреспондент BaigeNews.kz.
Село Озгент один из отдаленных аулов Жанакорганского района. Несмотря на это жизнь здесь кипит. Ежегодно уделяется большое внимание развитию инфраструктуры, улучшается социальное состояние жителей. В основном сельчане занимаются животноводством, производят и продают молочные изделия. В целом сейчас здесь проживают около двух тысяч человек. Среди молодежи много опытных и профессиональных наездников, чемпионов по кокпару. Национальными видами игр увлекаются и подрастающее поколение. С 2017 года жители Озгента полностью отказались от алкоголя, благодаря этому снизилась преступность. Люди стали более сплоченными и дружелюбными.
Идею отказаться от горячительных напитков предложили аксакалы аула, их инициативу поддержали молодежь. 80-летний Сулеймен Жакудаев родился и всю жизнь прожил в селе Озгент. Пожилой человек не скрывает, что во многом причиной распада семьи является алкоголь.
"Последние годы в нашем селе увеличились показатели развода. Мужчины выпивают, поднимают руку на женщин, обижают детей. К тому же, пьяный человек часто идет на преступление. Поэтому аксакалы аула решили взять инициативу в свои руки. Уже более пяти лет в нашем селе не продаются спиртные напитки. Семейные праздники, тои и юбилеи проводятся без алкоголя. Сельчане уже привыкли, никто из района или города алкоголь не привозит", - говорит аксакал.
Сейчас в Озгенте несколько магазинов. Корреспондент BaigeNews.kz. зашел в один из них и поговорила с продавцом. 32-летняя предпринимательница Лаура рассказала, как изменилось их жизнь после отказа жителей от алкоголя.
"Как вы видите, на полках магазина спиртного нет. Никто из предпринимателей не продает, даже скрытно. Конечно, вначале мы боялись потерять клиентов, но сейчас проблем с торговлей не наблюдается. Мужчины перестали выпрашивать в долг, никто ночью в окно не стучится. Сейчас мы не боимся отпускать детей на улицу. Еженедельно в ауле проходят несколько праздников. Из-за отсутствия спиртного на столе тои заканчиваются рано", - признается женщина.
"Сейчас в нашей области жители нескольких аулов полностью отказались от алкоголя. Среди них наш Озгент. Действительно, жизнь в селе улучшилась. У молодежи большие спортивные достижения. Семьи стали крепче, скотокрадства и хулиганства стало меньше. Мы регулярно проводим благотворительные акции, сельчане активно принимают в них участие. Часто беседуем с предпринимателями", - отметил аким аула Озгент Жанузак Мырзабаев.
-
Trend news
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 16:46 289
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 15:20 709
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 14:47 563
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 14:17 722
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 13:59 493
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 13:48 876
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 13:11 1344
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1144
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 871
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 1002
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 2058
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2194
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 769
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 1332
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 3215
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 948
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 1472
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1269
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1105
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 3066
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1125
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1198
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1265
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 1709
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4248
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 2188
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 1168
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 1479
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2316
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 1710
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 1833
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 2093
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 2659
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2041
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 1583
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 6946
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1470
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 3432
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 5387
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 1480
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 2646
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2723
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 11640
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2054
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 14887
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1794
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1538
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 2451
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2499
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2249
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2274
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42629
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 5905
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 2982
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 2557
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11337
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 2898
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1982
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 2773
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 2042
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2700
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1874
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 3061
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1764
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 2132
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 2042
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 2156
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 17063
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 2391
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 2123
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 5315
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 3340
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 3382
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 5023
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 7123
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 3454
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 2396
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5789
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 4092
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4799
-
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 17:25 103
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 12:50 352
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1034
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 527
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 835
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 927
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 1005
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 970
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1041
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 976
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 983
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1218
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1139
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 892
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 924
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1015
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 942
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 982
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 985
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1144
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 1502
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 1447
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2316
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 1653
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 1638
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2041
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1295
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1446
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1406
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1442
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1644
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1462
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1864
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1840
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2219
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1787
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1844
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1915
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2679
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 3021
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2280
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1844
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2799
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2351
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2465
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2900
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2814
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2392
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2796
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2405
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2683
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2592
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2804
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3048
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2652
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2978
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2631
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2617
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2640
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2913
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2934
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2781
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 3086
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2992
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2925
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 5429
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3637
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3667
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3919
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3918
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3696
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3650
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4865
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3604
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3873
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 4243
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 4082
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 4130
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3792
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 4336