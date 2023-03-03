В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа

В Атырау 16-летний подросток покончил жизнь самоубийством, выбросившись с 16-го этажа, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла ночью 2 марта. Он скончался на месте.

"ДП Атырауской области сообщает, что 2 марта около 23:30 подросток, 2007 г.р., погиб при падении с высоты одной из многоэтажек микрорайона Алмагуль. В настоящее время ведется расследование. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК", - сообщили в полиции.