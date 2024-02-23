В Атырау разваливаются недостроенные школьные спортплощадки

Акимат Атырау не может добиться от подрядчика сдать в эксплуатацию 25 спортивных площадок, которые строят уже шесть лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Осенью 2018 года из бюджета было выделено 1,3 млрд тенге на возведение спортивных площадок на территории 25 школ Атырау. За два года подрядчик – ТОО "Фирма Лан" – выполнил работы на 60%. После чего стройки замерли.

"…Причины, по которым подрядчик оставил объект незавершенным, неизвестны. Приведение разумных объяснений действиям подрядчика не предоставляется возможным", – заявил тогда акимат в ответ на запрос редакции. Исполнитель при этом получил большую часть суммы, остаток составил 645 миллионов тенге.

За годы разбирательств суд отказал акимату в удовлетворении иска о признании подрядчика недобросовестным участником госзакупок и взыскании неустойки, а правоохранители не нашли в действиях ТОО никакого криминала. В итоге к договору госзакупок заключили (опять-таки по решению суда) дополнительное соглашение.

"Однако, в связи с тем, что подрядная организация не произвела работы без уважительной причины, со стороны заказчика 29 марта 2022 года данный дополнительный договор был расторгнут в одностороннем порядке", - говорится в ответе за подписью заместителя акима г. Атырау Ерболата УМАРОВА на очередной запрос редакции.

Не согласный с таким поворотом событий, подрядчик вновь обратился в суд, две инстанции которого поддержали его исковые требования.