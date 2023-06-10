В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа

Фото: pixabay

Полицейские спасли мужчину, который пытался сброситься с пятого этажа в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Сообщение на пульт 102 поступило 9 июня около 17:00. На место происшествия прибыли сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Атырау Кадырбек Куатов, Али Кадыров и участковый инспектор полиции Ануар Куспанов. Через первый подъезд многоквартирного дома они поднялись на четвёртый этаж, вошли в окно квартиры мужчины и предотвратили прыжок. Полицейские вывели мужчину в безопасное место. Ему была оказана первая медицинская помощь", — сообщили в полиции.

Как выяснилось позже, мужчина 1959 года рождения пытался покончить с собой из-за семейного конфликта.