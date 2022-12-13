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Лента новостей

invest.gov.kz Сегодня, 10:04
68
Сегодня, 10:04
68
Фото: invest.gov.kz

В Астану прибыл индийский миллиардер Гаутам Адани

В Астану с деловым визитом прибыл глава индийского конгломерата "Adani Group" Гаутам Адани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "KAZAKH INVEST".

Индийскую делегацию примет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также планируются встречи с премьер-министром страны Алиханом Смаиловым и руководителями центральных государственных органов.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в таких отраслях, как логистика, энергетика, газонефтехимия и других. 

В ноябре 2022 года общая рыночная капитализация "Adani Group" достигла рекордных 280 миллиардов долларов (17-ти кратный рост по сравнению с 16 миллиардами долларов в 2015 году).

Визит "Adani Group" в Казахстан организован МИД РК и KAZAKH INVEST.

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#визит #Индия #инвестиции
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:04
68
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