В Астане запустят специальные автобусные маршруты в Рамазан

В Астане с 11 марта на период священного месяц Рамазан запустят специальные автобусные маршруты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

15 автобусов будут курсировать из пяти мечетей города по нескольким направлениям.

Направления маршрутов мечети "Республиканская Главная мечеть":

- микрорайон "Целинный";

- Гребной канал;

- проспект Республики.

Направления маршрутов мечети "Хазрет Султан":- супермаркет "Спутник";

- железнодорожный вокзал;

- жилой массив "Коктал-1,2".

Направления маршрутов мечети "Абу Насыр Аль-Фараби":

- жилой массив "Коктал-1,2";

- железнодорожный вокзал;

- медколледж.

Направления маршрутов мечети "Садвакаса хаджи Гилмани":

- ЖМ "Коктал-1,2";

- ЖМ "Кирпичный".

Направления маршрутов мечети "Рақымқызы Райса ана":

- ТЦ "Рахмет".

Маршруты будут курсировать с 21:30 до 23:00. Стоимость проезда — 90 тенге. Схема движения на картинках по данной ссылке.

В CTS напомнили, что в связи с переходом на новую систему оплаты проезда и модернизацией диспетчеризации временно отключены информационные табло. Информацию о движении маршрутов можно отследить в приложениях Аvtobys, 2GIS и Яндекс карты.