В Астане выявлены факты необоснованного начисления за услуги теплоснабжения

На основании поступивших обращений жителей столицы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Астана (ДКРЕМ) проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт", передает BaigeNews.kz. По ее итогам установлено нарушение требований законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях, в части несоблюдения норм потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, что привело к необоснованному начислению за тепло.

К слову, жители столицы жаловались на завышенные счета за тепло, которые были отражены в февральских квитанциях за январь месяц. Как известно, в столице услуги теплоснабжения оказывает субъект естественных монополий ТОО "Астанаэнергосбыт".

За допущенные нарушения Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", ТОО "Астанаэнергосбыт" привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере десяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате совершения административного правонарушения, а также внесено предписание о перерасчете в сторону возврата необоснованного полученного дохода в размере 209 365 (двести девять тысяч триста шестьдесят пять).

Отметим, что увеличение объема потребления тепловой энергии соответственно и оплаты напрямую связано с температурой наружного воздуха. Плата за тепловую энергию меняется ежемесячно в зависимости от погодных условий, чем ниже температура наружного воздуха, тем больше объем потребления тепловой энергии.