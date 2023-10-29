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В Астане в рамках профилактики пожаров проверили более трех тысяч домов

Сегодня, 02:43
АВТОР
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Пресс-служба акимата Астаны Сегодня, 02:43
Сегодня, 02:43
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Фото: Пресс-служба акимата Астаны

В Астане началась кампания по профилактике пожаров в частном секторе, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

Ежегодно с наступлением холодов и отопительного сезона в Астане проводятся профилактические мероприятия по объезду жилого сектора с целью предупреждения пожаров. В этой связи аппарат акима района Байқоңыр совместно с сотрудниками ДЧС Астаны, управления по чрезвычайным ситуациям района Байқоңыр, управления ювенальной полиции продолжает работу по обходу домов частного сектора на территории района.

Во время посещения в домах, где проживают малообеспеченные и многодетные семьи, пенсионеры, устанавливаются датчики для пожарной безопасности.

Всего по району Байқоңыр планируется охватить около 4200 жилых домов. На сегодня проверены более чем 3000 жилых домов, в 51 частном доме установлены данные датчики, распространяются и специальные справочные буклеты.

Кроме того, в целях оказания помощи малообеспеченным семьям в необходимых домах будут проведены работы по очистке дымоходов.

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