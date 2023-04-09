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  • В Астане в этом году решат вопросы оставшихся четырёх тысяч дольщиков
newsroom.kz Сегодня, 16:05
159
Сегодня, 16:05
159
Фото: newsroom.kz

В Астане в этом году решат вопросы оставшихся четырёх тысяч дольщиков

Аким Астаны Женис Касымбек в интервью телеканалу Atameken business назвал пять основных проблем города и сообщил, что вопросы дольщиков будут полностью решены в этом году, передаёт BaigeNews.kz.

"В городе сейчас 47 тысяч семей стоят в очереди на жилье. Это, прежде всего, жилищный вопрос. Также в очереди стоят 17 тысяч многодетных семей. Второй вопрос — дольщики, строительство жилья которых застопорилось. В свое время их было 16 тысяч. Сейчас их 4 тысячи. По поручению Президента мы должны решить этот вопрос до конца года. До декабря выдадим ключи от квартир", — сказал аким.

В интервью глава города особо отметил, что и в жилых массивах тоже есть свои проблемы.

"Третье – коммунальная служба. В этом вопросе есть проблемы с теплом, водой и газом. Множество проблем есть в  таких жилых массивах, как Уркер, Кирпичный, Пригородный, Коктал-1, Коктал-2 и других. Например, инфраструктура, канализация. Также пятый актуальный вопрос — социальная инфраструктура", —  перечислил аким города.

 

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Сегодня, 16:05
159
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