В Астане в этом году решат вопросы оставшихся четырёх тысяч дольщиков

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Аким Астаны Женис Касымбек в интервью телеканалу Atameken business назвал пять основных проблем города и сообщил, что вопросы дольщиков будут полностью решены в этом году, передаёт BaigeNews.kz.

"В городе сейчас 47 тысяч семей стоят в очереди на жилье. Это, прежде всего, жилищный вопрос. Также в очереди стоят 17 тысяч многодетных семей. Второй вопрос — дольщики, строительство жилья которых застопорилось. В свое время их было 16 тысяч. Сейчас их 4 тысячи. По поручению Президента мы должны решить этот вопрос до конца года. До декабря выдадим ключи от квартир", — сказал аким.

В интервью глава города особо отметил, что и в жилых массивах тоже есть свои проблемы.