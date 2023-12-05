В Астане учащихся первой смены перевели на дистанционку
Сегодня, 07:33
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Сегодня, 07:33Сегодня, 07:33
82Фото: BaigeNews.kz
В связи с ухудшением погодных условий в Астане 5 декабря учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования.
По данным РГП "Казгидромет", в Астане 5 декабря ожидается метель, гололёд, усиление ветра с порывами до 23 м/с.
В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев.
Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются песко-соляной смесью.
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