В Астане прошли соревнования по байге

На ипподроме "Казанат" в Астане прошел пятый квалификационный этап Республики Казахстан по байге, передаёт BaigeNews.kz.

Организаторами чемпионата выступили Ассоциация национального спорта РК и Республиканская федерация "Байге".

Специальными гостями соревнований стали: министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдыралы, Президент Ассоциации национального спорта РК Исламбек Салжанов, а также президент республиканской Федерации "Байге" Канат Копбаев.

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдыралы, выступая на открытии соревнований по скачкам, отметил, что в последнее время в стране возросла популярность национальных видов спорта.

"Мы — потомки народа, который не представлял своей жизни без лошади и скачек, вот почему и то, и другое будоражит наши сердца, при одном лишь упоминании. Лошади окрыляют нас, воодушевляют. Выражаю благодарность руководителям Ассоциации национального спорта РК и республиканской федерации "Байге", которые поддерживают этот истинно казахский дух и желаю нам сохранить его на века. Искренне поздравляю участников сегодняшнего турнира", — сказал Дархан Куандыкулы.

Выступая на торжественной церемонии, Президент Ассоциации национального спорта РК, Исламбек Салжанов подчеркнул важность проведения подобных соревнований.

"Национальные виды спорта — это дух нации, её гордость, история, культура и традиции. В следующем году в стране пройдут пятые Всемирные игры кочевников. Это важное событие как для нас, так и для страны. Большое количество соревнований в рамках этого мероприятия послужат развитию нашего национального спорта. Кроме того, в будущем мы будем организовывать масштабные соревнования. Благодаря ним, мы хотим в будущем представить миру наши национальные виды спорта", — сказал Исламбек Толеубайулы.

Президент Республиканской федерации "Байге", Канат Копбаев, сообщил, что в последнее время количество зрителей, посещающих соревнования по скачкам, увеличивается.

"Мы регулярно проводим соревнования по байге в регионах страны. Наша цель - повысить осведомленность и статус нашего национального спорта. К счастью, число зрителей, проявляющих интерес к скачкам, растет день ото дня. Это показатель того, что мы движемся в правильном направлении", — сказал Канат Шоканулы.

В турнире приняли участие около 80 скакунов из нескольких регионов страны, которые соревновались в дисциплинах по: "Кунан байге", "Топ байге", "Аламан байге" и скачках "Жорга". Призовой фонд соревнований составил 23 500 000 тенге.

Результаты выглядят следующим образом:

"Кунан байге" 10 км:

1 место: скакун Алдияра Уайсхана по кличке Лазер;

2 место: скакун Асланбека Абдыкала по кличке Каракат;

3 место: скакун Нурмукаша Дильнура по кличке Мамлюк.

"Топ байге" 16 км:

1 место: скакун Амира Серика по кличке Мой Мир;

2 место: скакун Асланбека Абдыкала по кличке Абырай;

3 место: скакун Бекзата Дильдахана по кличке Сакура.

Соревнования "Жорга" 9 км:

1 место: скакун Жана Коканбаева по кличке Салкурен;

2 место: скакун Алии Аскаровой Месяц май;

3 место: скакун Шуака Жайлаубека по кличке Жулдыз.

23 км "Аламан Байге":

1 место: скакун Талхиз Бекзата Дильдахана;

2 место: скакун Арната Муратхана по кличке Семсер;

3 место: скакун Арнура Саматулы по кличке Самал.

Следует отметить, что организаторы соревнований наградили спорстменов, занявших 4 и 5 места, денежными призами.

Кроме того, во время конкурса зрители наблюдали за конкурсом национальных костюмов. Победителям этого конкурса организаторы вручили в общей сложности 1 миллион тенге.