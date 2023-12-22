В Астане проходит церемония вручения премии в области искусства Umai
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В столичном театре оперы проходит церемония награждения победителей Национальной премии в области искусства Umai, передаёт BaigeNews.kz.
Премия вручается творческим коллективам, отдельным исполнителям, деятелям искусства Казахстана за значительные творческие успехи и выдающиеся профессиональные достижения.
Церемонию открыла министр информации и общественного развития Аида Балаева.
"Премия Umai вручается не просто талантливым, но и социально ответственным деятелям, гражданам с высокодуховными нравственными качествами. В вашем лице мы видим не только талантливых деятелей культуры и искусства, бескорыстно служащих благородной сфере культуры. Мы ценим вас как свет нации, способный стать ориентиром для будущих поколений", - сказала министр Аида Балаева, обращаясь к деятелям культуры и искусства.
К награде представляются таланты по четырём номинациям: "театральное искусство", "хореографическое искусство", "музыкально-исполнительское искусство", "изобразительное и декоративно-прикладное искусство". Также среди участников разыгрывается специальный приз.
"Сегодня сюда приехали финалисты конкурса со всего Казахстана. Из более трехсот участников в Астану приехали 115 финалистов. Вот из их числа и были определены финалисты премии Umai в каждой номинации. Всего определено 27 победителей. Лауреаты получат денежные премии. Жюри проводило отбор в онлайн-формате. Нам отправлялись заявки фото- и видеоматериалами в два этапа. Сначала было отобрано 115 заявок, на втором этапе определены финалисты. Члены жюри – известные казахстанские артисты, художники, доктора наук. Они и будут награждать победителей", — сказала член оргкомитета премии Umai Сауле Маулетова.
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