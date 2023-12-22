В Астане проходит церемония вручения премии в области искусства Umai

В столичном театре оперы проходит церемония награждения победителей Национальной премии в области искусства Umai, передаёт BaigeNews.kz.

Премия вручается творческим коллективам, отдельным исполнителям, деятелям искусства Казахстана за значительные творческие успехи и выдающиеся профессиональные достижения.

Церемонию открыла министр информации и общественного развития Аида Балаева.

"Премия Umai вручается не просто талантливым, но и социально ответственным деятелям, гражданам с высокодуховными нравственными качествами. В вашем лице мы видим не только талантливых деятелей культуры и искусства, бескорыстно служащих благородной сфере культуры. Мы ценим вас как свет нации, способный стать ориентиром для будущих поколений", - сказала министр Аида Балаева, обращаясь к деятелям культуры и искусства.

К награде представляются таланты по четырём номинациям: "театральное искусство", "хореографическое искусство", "музыкально-исполнительское искусство", "изобразительное и декоративно-прикладное искусство". Также среди участников разыгрывается специальный приз.