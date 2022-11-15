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В Астане предлагают построить ещё три линии ЛРТ
В Астане обсуждают генплан развития города до 2035 года. В столице предлагают проложить ещё три линии ЛРТ, передаёт Baigenews.kz.
"Астанагенпланом" озвучены локации по второй-четвёртой очередям линии ЛРТ. Предложены такие варианты: вторая очередь – от проспекта Кабанбай батыра до старого ЖД вокзала; третья очередь – от ЖД вокзала "Нурлы жол" до старого вокзала, четвёртая очередь – ЖМ Уркер (Ильинка) и улица Айтматова", - сообщили в компании CTS, уточнив, что это пока лишь предложения и говорить об их реализации преждевременно.
Обсуждение генплана проходит с участием жителей, представителей Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города. Рассматриваются различные направления: развитие столицы, численность населения, строительство социальных объектов, перспективное развитие транспортной инфраструктуры, снос объектов и другие.
Астанчане могут присоединиться к обсуждению проектов до 18 ноября. Мероприятие проводят в здании ТОО "НИПИ "Астанагенплан", по адресу: улица А.Мамбетова, 22 – выставочный зал. Время: с 10:00 до 17:00.
Предложения и замечания к проекту генплана можно отправлять на электронную почту: genplan_2035@mail.ru.
16 ноября в "Астанагенплане" представят проектные материалы по району Байконыр; 17 ноября – по району Есиль, 18 ноября – по району Сарыарка.
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