В Астане предлагают построить ещё три линии ЛРТ

В Астане обсуждают генплан развития города до 2035 года. В столице предлагают проложить ещё три линии ЛРТ, передаёт Baigenews.kz.

"Астанагенпланом" озвучены локации по второй-четвёртой очередям линии ЛРТ. Предложены такие варианты: вторая очередь – от проспекта Кабанбай батыра до старого ЖД вокзала; третья очередь – от ЖД вокзала "Нурлы жол" до старого вокзала, четвёртая очередь – ЖМ Уркер (Ильинка) и улица Айтматова", - сообщили в компании CTS, уточнив, что это пока лишь предложения и говорить об их реализации преждевременно.

Обсуждение генплана проходит с участием жителей, представителей Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города. Рассматриваются различные направления: развитие столицы, численность населения, строительство социальных объектов, перспективное развитие транспортной инфраструктуры, снос объектов и другие.

Астанчане могут присоединиться к обсуждению проектов до 18 ноября. Мероприятие проводят в здании ТОО "НИПИ "Астанагенплан", по адресу: улица А.Мамбетова, 22 – выставочный зал. Время: с 10:00 до 17:00.

Предложения и замечания к проекту генплана можно отправлять на электронную почту: genplan_2035@mail.ru.

16 ноября в "Астанагенплане" представят проектные материалы по району Байконыр; 17 ноября – по району Есиль, 18 ноября – по району Сарыарка.