В Астане появился рейтинг безопасности увеселительных заведений

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Департамент полиции города Астаны и палата предпринимателей “Атамекен” разработали информационный сервис “Рейтинг безопасности увеселительных заведений”, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Проект запущен в пилотном режиме.

"Рейтинг носит исключительно рекомендательный характер, не влечет привлечения к ответственности и не направлен на оказание административного давления на бизнес. В нем отражаются принимаемые владельцами меры по обеспечению комфорта и безопасности граждан. Во внимание принимается наличие видеонаблюдения, специализированной охраны, тревожной кнопки, уличного освещения, систем и средств пожаротушения, запасных выходов. Все эти меры предназначены для стимулирования предпринимателей заботиться о своих клиентах и обеспечить их безопасное пребывание", - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Астаны Арман Айтмагамбетов.

За прошедший год из развлекательных заведений поступило более 16 тысяч звонков, на каждый из которых были направлены сотрудники полиции. По статистике, 610 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, совершено свыше 700 краж и свыше 300 иных правонарушений.

Помимо этого, порядка пяти тысяч человек обратились за помощью в связи с различными конфликтными ситуациями и скандалами, произошедшими в злачных местах.

Приложение размещено на площадке Smart Astana, где предприниматели могут самостоятельно зарегистрироваться и внести необходимые сведения. После обработки данных они будут включены в рейтинг. Жители и гости столицы могут ознакомиться с рейтингом и выбрать наиболее безопасное заведение в этом же приложении.