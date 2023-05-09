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В Астане перекроют участки двух улиц на левобережье
В Астане временно перекроют для движения транспорта участки проспекта Мангилик ел и улицы Толагай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
"В связи с проведением ремонтных работ с 10 мая по 4 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Мангилик ел на участке от Триумфальной арки до улицы Хусейн бен Талал. Кроме того, с 8 по 12 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Толагай от улицы Караоткель до улицы Ондасынова", — соообщает акимат.
Данная мера согласована с управлением административной полиции ДП Астаны. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут во избежание заторов на дорогах.
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