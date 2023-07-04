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МИОР Сегодня, 11:46
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Сегодня, 11:46
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Фото: МИОР

В Астане открылся парк журналистов

В столице состоялось торжественное открытие парка "Аллеи Журналистов", передаёт BaigeNews.kz

В мероприятии приняли участие министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, аким города Астаны Женис Касымбек, заслуженные деятели страны, ветераны и почетные представители СМИ, работники культурной сферы, депутаты столичного маслихата и  молодежь.

"Аллея станет площадкой, где соберутся журналисты, сотрудники средств массовой информации, отметят наши общие достижения, проведут культурно-массовые мероприятия. На аллее в честь работников издательской отрасли размещена специальная скульптура "читатель" и специальная скульптура корреспондента и оператора", - сообщили в министерстве информации и общественного развития. 

В своем приветственном слове министр Дархан Кыдырали отметил, что данная "Аллея журналистов" является символом преемственности национальной духовности.

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Сегодня, 11:46
525
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