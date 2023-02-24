В Астане открыли улицу имени Султана Бейбарса

В Астане открылась улица имени выдающегося полководца Султана Бейбарса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz. Торжественное мероприятие было приурочено к 800-летию бывшего правителя Египта.

"К этой дате мы тщательно готовимся. Учитывая её важность, министерством культуры и спорта было принято решение увековечить имя выдающегося полководца в столице Казахстана. После тщательного анализа выбор пал на Улицу №189 в районе Сарыарка. Теперь она носит имя мамлюкского султана Египта", - написал министр.

Это шестиполосная улица длиной более двух километров.

Асхат Оралов отметил, что также будут проведены и другие мероприятия, посвящённые 800-летию Султана Бейбарса — спектакли, научные конференции, совместные мероприятия с египетской стороной.