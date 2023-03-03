В Астане не могут найти место для строительства Центра травматологии и ортопедии

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В столице не могут определиться с местом будущего строительства нового здания Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова (ННЦТО). Об этом в ответе на запрос депутатов мажилиса VII созыва от фракции Amanat сообщил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов.

Отметим, что депутаты заявляли о необходимости строительства нового лечебного корпуса здания медцентра из-за нехватки в нём площадей и оборудования для лечения увеличившегося количества больных. Проблему неоднократно поднимал и сам президент Токаев, отмечая изношенность здания.

По данным Алтая Кульгинова, общая площадь здания ННЦТО составляет 24 356 квадратных метров. Здание, построенное в 1971 году, имеет значительный физический износ и уже не соответствует современным стандартам и требованиям СанПиНа. И как отметил зампремьера, сейчас министерство здравоохранения совместно с акиматом Астаны вновь прорабатывает вопрос выделения земельного участка под строительство объекта. На территории, определённой ранее, на пересечении улицы мангелик Ел и Тесла, строительство невозможно, так как данный участок находится на территории "зелёного пояса" столицы.

"Для строительства нового здания ННЦТО акиматом города Астаны предложено пять земельных участков. Однако, по предложенным земельным участкам отсутствуют инженерные коммуникации, неудобная локация, недостаточные площади, что в будущем затруднит реализацию проекта", - пояснил Кульгинов.

Он уточнил, что стротельство центра может начаться ещё до 2026 года, но только после того, как в Астане определятся с месторасположением участка и разработают проектно-сметную документацию проекта.

"После определения земельного участка под строительство объекта в установленном законодательством порядке будет разработана проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза для дальнейшего рассмотрения данного вопроса в рамках формирования республиканского бюджета на 2024-2026 годы", - говорится в ответе на запрос.

В этой связи министерству здравоохранения, финансов, национальной экономики и акимату Астаны поручили ускорить работу по строительству нового здания Национального научного центра травматологии и ортопедии.