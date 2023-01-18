Нуждающиеся в ревизионном эндопротезировании стоят в очереди 2,5 года — депутат Камасова

Фото: ННЦТО имени Н.Д. Батпенова

Нуждающимся в ревизионном эндопротезировании приходится стоять в очереди 2,5 года. Об этом сообщила депутат мажилиса Зарина Камасова, передаёт BaigeNews.kz.

По информации, озвученной ею в депутатском запросе фракции Amanat на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова, ежегодно в Казахстане регистрируется более 500 тысяч случаев травм и отравлений. Заболеваемость и смертность по причине несчастных случаев и травм входит в пятёрку основных причин смертности в стране. Высокая инвалидизация трудоспособного населения влияет на экономический потенциал государства, поэтому высокоэффективная служба травматологии и ортопедии является базовой частью здравоохранения и основой национальной безопасности страны.

"Из-за ограниченного количества операционных, процедурных, ортопедических и других помещений, формируется огромная очередь из пациентов, нуждающихся в одном из самых сложных методов лечения-ревизионном эндопротезировании. Эта очередь растянулась до 2,5 лет! За такой период времени разрушение тканей суставов может стать катастрофической. Количество больничных коек относительно площади палат превышает норматив более чем в два раза", - заявила депутат.

По её мнению, отсутствие необходимых площадей и оборудования в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Батпенова не позволяет в полном объёме оказать помощь пациентам.

"Проблема строительства нового лечебного корпуса обострилась уже давно. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в НИИ травматологии и ортопедии в ноябре 2019 года поручил правительству решить вопрос проведения капитального ремонта и построения новых корпусов. Но на сегодняшний день поручение главы государства не выполнено. Не выделен земельный участок под строительство, не разработана проектная документация. Затягивание начала строительства данного объекта чревато несвоевременным лечением и протезированием, восстановлением полноценной жизни десятков тысяч наших сограждан! Просим в срочном порядке решить все проблемные вопросы для начала строительства нового Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова в городе Астана", - завершила свой запрос Камасова.