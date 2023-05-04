В Астане на 12 дней перекроют участок проспекта Кошкарбаева из-за ремонта

Проспект Кошкарбаева частично перекроют до 15 мая в Астане из-за ремонта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

"В Астане планируется проведение среднего ремонта по проспекту Р. Кошкарбаева. В этой связи с 4 по 15 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта М. Жумабаева до улицы С. Нурмагамбетова (местный проезд в обе стороны). В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с управлением административной полиции департамента полиции Астаны", - говорится в сообщении.