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  • В Астане на 12 дней перекроют участок проспекта Кошкарбаева из-за ремонта
pixabay.com Сегодня, 10:03
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Сегодня, 10:03
216
Фото: pixabay.com

В Астане на 12 дней перекроют участок проспекта Кошкарбаева из-за ремонта

Проспект Кошкарбаева частично перекроют до 15 мая в Астане из-за ремонта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны. 

"В Астане планируется проведение среднего ремонта по проспекту Р. Кошкарбаева. В этой связи с 4 по 15 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта М. Жумабаева до улицы С. Нурмагамбетова (местный проезд в обе стороны). В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с управлением административной полиции департамента полиции Астаны", - говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы посоветовали заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах.

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Сегодня, 10:03
216
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