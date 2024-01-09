В Астане мужчина гнался за подругой с битой

В полицию обратилась женщина с заявлением на своего знакомого, который преследовал её, вооружившись битой, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Астаны, молодые люди проводили вечер в развлекательном заведении. Позже между ними произошёл конфликт, после которого женщина решила уехать домой.

"Мужчина направился за ней следом. Подъехав к дому, он подбежал к подъезду и предметом, похожим на биту, начал бить по стеклу входной двери, пока не разбил её. Затем, войдя в подъезд, он повредил лифт", — сообщили в департаменте полиции Астаны.

Судя по кадрам, зафиксированным камерами видеонаблюдения, женщина чудом успела забежать в лифт и скрыться от преследователя.

В течение суток сотрудники отдела криминальной полиции УП района "Нура" установили личность подозреваемого — им оказался 34-летний житель города. В отношении него ведётся досудебное расследование по статье 293 УК РК “Хулиганство”.