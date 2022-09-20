В Астане изменили приговор членам ОПГ по контрабанде золота

Приговор пятерым членам транснационального ОПГ по контрабанде золота в Астане изменили. Их освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности по одному эпизоду дела. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского суда.

В июне 2022 года районный суд №2 Астаны вынес обвинительный приговор в отношении всех 14 подсудимых, двое из которых - граждане Турции. Их обвинили в участии в транснациональной организованной группировке и контрабанде золота в слитках и в песках. Они незаконно перевозили драгметалл в особо крупных размерах из Казахстана в Турцию с 25 февраля 2017 года по седьмое января 2021 года.

В апелляционном ходатайстве прокурор просил вынести новый обвинительный приговор в отношении девяти осуждённых, которых суд первой инстанции оправдал по участию в транснациональной организованной группе. Адвокаты и осуждённые обжаловали приговор суда, просили оправдать Я. и С., а также исключить взыскание стоимости вывезенного золота.

"Доказано участие в транснациональной организованной группе подсудимых Я. и С., вина остальных подсудимых в участии в транснациональной организованной группе не нашла подтверждения, поэтому они были в этой части оправданы. Суд первой инстанции по совокупности уголовных правонарушений за участие в транснациональной организованной группе и контрабанду Я. и С. окончательно назначил восемь лет лишения свободы. Остальные за совершение экономической контрабанды осуждены по статье 234 части 2 УК РК и освобождены от наказания в силу положений Закона РК от седьмого декабря 2021 года "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан"", - говорится в сообщении суда.

У участников группировки при задержании изъяли 18,7 килограмма золота, а также взыскали стоимость ранее вывезенного контрабандой драгметалла.