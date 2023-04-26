В Астане из-за ремонта перекрыли несколько участков дорог

Фото: пресс-службы акимата Астаны

Столичные дорожники начали ремонт ремонт участков нескольких автодорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

С 26 апреля по 14 мая ведутся работы по среднему ремонту проспекта Женис на участке от проспекта Богенбай батыра до проспекта Абая.

С 26 апреля по 6 мая будут проводиться работы по среднему ремонту улицы Кенжина от улицы Болашак до проспекта Тлендиева.

С 26 апреля по 4 мая осуществляется средний ремонт переулка Жумбактас на участке от улицы Жанаконыс до тупика.