В Астане и ещё трёх городах Казахстана в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха
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По прогнозам "Казгидромета", 5 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Шымкенте, Астане, Алматы, ночью в Атырау передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в этих городах в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям этих городов: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на воскресенье. Казахстанцам обещают ветер, туман и гололёд.
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