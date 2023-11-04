Туман и гололёд обещают синоптики казахстанцам в воскресенье

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. Лишь на востоке, в центре под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки: дождь, снег, гололёд, а на юго-западе страны – дождь, передаёт BaigeNews.kz

По Казахстану прогнозируются туманы, на севере, северо-западе и юго-востоке РК — усиление ветра. Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана и столице.

В центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на востоке области 15-20 метров в секунду. Ночью и утром на севере Актюбинской области, на севере и востоке Акмолинской области, на севере и в центре Карагандинской ожидается туман.

Ночью на юге Павлодарской области ожидаются туман и гололёд.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.

На севере, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром туман.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В Астане ночью и утром ожидается туман.