В Астане и ещё четырёх городах возможно ухудшение качества воздуха

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 22 марта ожидаются в Астане, Павлодаре, Караганде, Атырау и Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в пятницу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве регионов страны.