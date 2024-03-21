Угроза подтопления, гололёд и гроза: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 22 мартв в южной половине территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге, юго-востоке сильный дождь, в горных районах юго-востока страны осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), усилится ветер. В северной половине страны ожидается погода без осадков. По Казахстану ожидается туман, на востоке – гололёд, на юге страны — гроза, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана.

В горных, предгорных районах Жамбылской области ожидется юго-западный ветер временами порывы 30 м/с и более.

С 23 по 24 марта в горных и предгорных районах области Жетысу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, а также формирования талого стока на равнинной территории, при этом возможны разливы и подтопления. При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населённых пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже течению реки, а так же находящихся в пойменных участках. В горных районах области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-восточный на юге, в центре, горных районах области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В связи с прогнозом сильных дождей, а также повышением температуры воздуха в горных и предгорных районах Туркестанской области в период с 22 по 23 марта 2024 года ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населённых пунктов и хозяйственных построек талыми водами. 22 марта в горных районах области ожидается сильный дождь. Временами гроза. Ветер западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 15-20, ночью на горных перевалах временами 23-28 м/с.

В Шымкенте ожидается временами гроза. Ветер западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидается гроза. Ветер западный порывы 15-20 м/с.

22-23 марта на юге области Абай и Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь и снег, а также прогнозируется дальнейшее повышение температурного фона. Поэтому 22-25 марта на территории области Абай и Восточно-Казахстанской области продолжится интенсивное снеготаяние, формирование таловых и склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами. В области Абай ветер северо-восточный на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Днём на севере Павлодарской области голёлед.

Ночью и утром в Астане; на юге, востоке Акмолинской области; на востоке Карагандинской; на юге, западе Павлодарской; в центре, на севере, юге области Абай; на севере, юге, в центре Мангистауской области; на севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске; на западе, юго-востоке Костанайской области; на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской области и Кызылорде; на западе, юге Атырауской области и в Атырау ожидается туман.