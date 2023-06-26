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pxhere.com Сегодня, 15:37
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Сегодня, 15:37
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Фото: pxhere.com

В Астане 27 июня обещают грозу и град

В Астане во вторник, 27 июня, синоптики "Казгидромета" прогнозируют град и грозы, передаёт BaigeNews.kz.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны сообщает, что по данным РГП "Казгидромет в городе Астане 27 июня ожидаются гроза, днём град. Ветер юго-западный порывы 15-20, днём временами 23 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В понедельник в столице утром и днём была гроза.

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Сегодня, 15:37
315
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