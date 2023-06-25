Дожди, град, шквал и туман обещают казахстанцам в понедельник

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По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны сохраняются дожди, на севере, ночью в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди с грозами. Лишь на западе, юге республики — погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части страны сохраняется усиление ветра, на юго-востоке, севере, в центре — град, шквал, на юге — пыльная буря, ночью и утром на севере, востоке – туман.

В Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, в центре, на юге Костанайской, на западе, востоке Кызылординской, на юге Актюбинской, Карагандинской областей и области Улытау, на западе, севере, в центре Павлодарской, на юге, востоке Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу, на юге Алматинской, Карагандинской областей и области Улытау, юго-востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется высокая пожарная опасность, в центре Кызылординской областей ожидается высокая пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявленов в большинстве регионов страны.

26 июня ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На востоке, юге области сохраняется черезвычайная пожарная опасность.

Дн(м на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на западе области сильный дождь. Ночью на востоке области, днем на севере, западе области ожидаются гроза, град. Ночью на северо-западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду, днём на большей части области 15-20, на юге области порывы 23 метра в секунду. В Петропавловске днём ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный днем 15-20 метров в секунду.

В Астане утром и днём ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.

26 июня ночью временами на юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы ночью и утром ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днём на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области 15-18 м/с.

Днём на западе области Абай ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-18 метров в секунду.

На западе, севере Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем на западе, севере области порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. В Шымкенте в первой половине ночи ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестан ожидается ветер юго-западный, днём порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, западе, юге Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, северный на большей части области порывы 15-20 метров в секунду, временами 23-28 метров в секунду. В центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, юге Павлодарской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На севере, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

На севере Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-восточный ночью на западе, севере области 15-20 метров в секунду, днём на большей части области 15-20, на западе, севере области порывы 23 метров в секунду. В Кокшетау в конце дня ожидается сильный дождь. Утром и днём ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный ночью в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с. На западе, востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылорде днём ожидается пыльная буря. Ветер западный днем 15-20 метров в секунду. Ожидается высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

26 июня на западе, севере, востоке области Улытау ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере области порывы 15-20 метров в секунду, днём на большей части области порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днём порывы 15-20 метров в секунду.