В "АрселорМиттал Темиртау" сообщили о восстановлении подачи газа после ЧП

Фото: metalmininginfo.kz

В "АрселорМиттал Темиртау" прокомментировали ситуацию по обрушению газопровода, произошедшего в накануне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт компании.

"Ситуация на коксохимпроизводстве стабилизирована. Аварийный участок газопровода заглушен. Эвакуация коксового газа запущена по нормальной схеме. Коксовые батареи выходят на рабочие режимы. В ближайшее время коксохимпроизводство выйдет на рабочие параметры. Работы по восстановлению газопровода ведутся", — говорится в сообщении.

Напомним,18 января, в 6:10 произошло обрушение газопровода прямого коксового газа ф2200мм. Был повреждён участок 20 м. Отмечалось, что в результате обрушения газопровода жертв и пострадавших не было.