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arcelormittal.kz Сегодня, 09:04
32
Сегодня, 09:04
32
Фото: arcelormittal.kz

ЧП произошло на "АрселорМиттал Темиртау"

На предприятии "АрселорМиттал Темиртау" произошло ЧП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт компании.

Уточняется, что в результате обрушения газопровода жертв и пострадавших нет.

"Сегодня, 18 января, в 6:10 произошло обрушение газопровода прямого коксового газа ф2200мм. Повреждён участок 20 м. Пострадавших нет, причины расследуются", - говорится в сообщении.

 

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#АрселлорМиттал #Темиртау #газопровод #авария
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:04
32
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