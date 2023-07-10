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  • В АРРФР назвали банки, которые находятся на стадии ликвидации
obk.kz Сегодня, 11:42
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Сегодня, 11:42
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Фото: obk.kz

В АРРФР назвали банки, которые находятся на стадии ликвидации

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, какие банки до сих пор находятся на стадии ликвидации, передаёт BaigeNews.kz.

По данным АРРФР, у всех них были отозваны лицензии с 2006 по 2021 годы: 

  • "Валют-транзит банк" - отзыв лицензии 26 декабря 2006 года, ликвидация с 1 марта 2007 года;
  • "Казинвестбанк" - отзыв лицензии 27 декабря 2016 года, ликвидация с 24 января 2018 года;
  • Delta Bank - отзыв лицензии 3 ноября 2017 года, ликвидация с 25 апреля 2018 года;
  • "Эксимбанк Казахстан" - отзыв лицензии 28 августа 2018 года, ликвидация с 16 января 2019 года;
  • "Банк Астаны" - отзыв лицензии 19 сентября 2018 года, ликвидация с 9 января 2019 года;
  • Qazaq Banki - отзыв лицензии 28 августа 2018 года, ликвидация с 12 декабря 2018 года;
  • Tengri Bank - отзыв лицензии 18 сентября 2020 года, ликвидация с 15 февраля 2021 года;
  • AsiaCredit Bank - отзыв лицензии 12 февраля 2021 года, ликвидация с 22 июля 2021 года;
  • CapitalBank Kazakhstan - отзыв лицензии 25 июня 2021 года, ликвидация с 5 октября 2021 года.

Как сообщили в агентстве, активы ликвидируемых банков включают в себя собственное имущество банков; займы, предоставленные юридическим и физическим лицам; деньги; ценные бумаги; движимое и недвижимое имущество. 

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Сегодня, 11:42
127
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