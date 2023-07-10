В АРРФР назвали банки, которые находятся на стадии ликвидации

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В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, какие банки до сих пор находятся на стадии ликвидации, передаёт BaigeNews.kz.

По данным АРРФР, у всех них были отозваны лицензии с 2006 по 2021 годы: